До президентских выборов в Белоруссии остаётся меньше недели, и политическая ситуация в республике становится всё более напряжённой. Действующий лидер Александр Лукашенко, задержав российских наёмников, попытался переключить общественное внимание на внешнюю угрозу, но эффект вышел обратный: поддержка главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской лишь растёт — как и вероятность того, что власти просто снимут её кандидатуру.

«Тёмная лошадка» белорусской оппозиции

Нынешняя предвыборная кампания в Белоруссии без преувеличения — самая яркая в республике. Однако Тихановская, фактически заменившая в гонке своего арестованного мужа, до недавнего времени выглядела «тёмной лошадкой»: основными конкурентами Лукашенко эксперты называли экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Власти тоже разглядели эту угрозу, после чего оперативно (и безыскусно) купировали её. Бабарико был задержан по обвинениям в связи с банковской деятельностью, а Цепкало банально отказали в регистрации, сославшись на якобы бракованные подписи.

В этих условиях штабы двух сошедших с дистанции кандидатов и Тихановской пошли на шаг, который давно уже не могла сделать белорусская оппозиция, — они заявили о консолидации работы. И эта схема дала результат. Недавний митинг в Минске, собравший, по разным данным, от 30 до 60 тысяч человек, подтвердил статус Тихановской как фигуры, пользующейся народной поддержкой и имеющей все шансы на президентский пост.

Кандидат без амбиций

Светлана Тихановская strana888/facebook.com

На руку главной сопернице Лукашенко играет не только то, что вокруг неё консолидируется протестный электорат, которому в принципе зачастую важно лишь не допустить действующего белорусского президента на шестой срок. Нарочно или нет, Тихановская и поддерживающие её силы выстроили кампанию, в центре которой — кандидат без амбиций.

Сама она откровенно говорит о желании лишь воспитывать детей и жарить котлеты, не скрывает того, что просто заменяет мужа в кампании, и обещает в случае победы первым делом провести «настоящие выборы», до которых будут допущены Цепкало и Бабарико. Отсутствие конкретной политической программы и стремления оказаться у руля, похоже, в итоге пришлось по вкусу жителям Белоруссии, которые за 26 лукашенковских лет устали от вождизма. В лице Тихановской они выбирают не политика, а возможность дальнейших перемен.

Лукашенко нервничает

Другой немаловажный фактор, который помогает главной оппозиции, — неосторожные шаги самой власти. Эксперты сходятся в том, что Лукашенко, почувствовавший в этом году реальную угрозу своему правлению, действует ситуативно, целостной стратегии у него нет. Так, сперва президент пытался имитировать демократию и даже неоднократно говорил о том, что, например, заинтересован в участии в кампании всех возможных кандидатов. Подобное поведение выглядело логично, ведь, выиграв в реальной конкурентной борьбе, Лукашенко мог бы затем долго козырять тезисом о том, что оппозиции был дан шанс, которым она ожидаемо (с его точки зрения) не сумела воспользоваться. Однако в итоге официальный Минск просто перешёл к привычной практике «закручивания гаек».

Александр Лукашенко Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Это лишь разозлило оппозиционно настроенных белорусов, в связи с чем, видимо, и было принято решение разыграть карту «внешней угрозы». Но арест российских наёмников, призванный сплотить население вокруг власти, возымел обратный эффект. В отношениях с Москвой вновь кризис, население в официальную версию Минска не верит, да и на Западе немногие считают, что Кремль всерьёз пытался «раскачать» ситуацию в Белоруссии. Зато митинг в поддержку Тихановской привлёк внимание за рубежом: пресса пишет о том, что нынешний срок Лукашенко может стать последним.

Жёсткий сценарий для оппозиции

Весь этот комплекс факторов ставит Минск перед очевидным, но сложным выбором. С одной стороны, можно по старой традиции банально снять Тихановскую с гонки. С другой, ситуация зашла уже слишком далеко, и всем, в том числе, западным партнёрам Лукашенко, будет очевидна политическая подоплёка подобных действий.

Пока власть, судя по всему, старается использовать ограниченный комплекс мер. Так, например, Тихановской было отказано в размещении агитационных материалов на рекламных площадях. Следственный комитет Белоруссии сообщал, что задержанные в стране «боевики» ЧВК Вагнера проходят по тому же делу, что и Сергей Тихановский — явно намереваясь продемонстрировать связь бизнесмена с якобы готовящими бунт россиянами. А 2 августа кандидат не смогла посетить митинг в свою поддержку в Брестской области — из-за информации о возможной провокации, как сообщила представитель её штаба Анна Красулина.

Традиционно в Белоруссии наиболее масштабные акции протеста проходят по итогам выборов. Тихановская уже сумела собрать многотысячный митинг — вероятно, после 9 августа (если Лукашенко «победит», а в этом никто не сомневается) страну ждут беспрецедентные митинги. Их подавление, как показали события последних месяцев, лишь подстёгивают протестную активность, а, значит, «элегантной» победы, которой так желал Лукашенко, у него не получится.