12 ноября 2025 в 14:46

«Теневого короля» Сочи задержали, но быстро отпустили

«112»: предпринимателя Татуляна задержали в Армении и отпустили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель Рубен Татулян, известный как «теневой король» Сочи, был задержан правоохранительными органами Армении, сообщает Telegram-канал «112». Однако после проведения необходимых процедур его освободили из-под стражи, утверждают авторы.

Канал напомнил, что Татулян находится в федеральном розыске в России по обвинениям в совершении особо тяжких преступлений. Ему инкриминируют организацию преступного сообщества, мошенничество в крупных размерах и причастность к убийству.

Инцидент с задержанием произошел 7 ноября, когда армянские правоохранители доставили предпринимателя для дачи показаний. По имеющимся сведениям, основанием для освобождения послужило наличие у Татуляна гражданства Республики Армения.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор лидеру казанской ОПГ «Кинопленка» Эльфату Сунгатуллину. Его признали виновным в руководстве организованным преступным сообществом и бандой, а также в покушении на убийство двух человек. Глава группировки был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

