Таджикские военные подорвали автомобильный мост в Киргизии

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Таджикские военные подорвали 36-метровый автомобильный мост в Баткенской области Киргизии, сообщили в киргизском Минтрансе. В ведомстве подчеркнули, что из-за столкновений на приграничных участках региона была оставлена дорожно-строительная техника. Она использовалась для ремонтно-восстановительных работ в зоне конфликта.

На седьмом километре автодороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык на участке дороги Дача-Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост, установленный на реке Ак-Суу, — говорится в сообщении.

В пресс-службе погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявили РИА Новости, что киргизские военные обстреляли из «Града» село Тойварони Лахшского района на востоке страны. В результате были ранены четыре жителя, разрушено пять домов.

17 сентября пограничная служба Государственного комитета нацбезопасности Киргизии заявила, что таджикские военные нарушили достигнутые ранее договоренности о прекращении огня и обстреляли киргизскую пограничную заставу.

Накануне главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов.