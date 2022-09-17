Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении режима прекращении огня

Фото: Сыргак Бактыяров/РИА Новости

Таджикистанские военные нарушили достигнутые ранее договоренности о прекращении огня и обстреляли киргизскую пограничную заставу, сообщила Пограничная служба (ПС) Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, передает ТАСС. Обстановка на границе вновь характеризуется как напряженная.

Нарушив в очередной раз все договоренности о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы «Карамык» на территория Киргизии, — говорится в сообщении.

Таджикистан ранее 17 сентября , в свою очередь, заявлял, что Киргизские военные обстреляли пункт пропуска «Сархадчи» погранотряда «Лахш». Отмечалось, что под огнем также оказались посты в махалле Сомониен города Исфары.

В погранслужбе Киргизии в этот день также сообщили об обстрелах со стороны Таджикистана. Под огнем оказались позиции киргизских военных в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области, а также позиции внутренних войск МВД республики в местности Торт-Кочо.

Накануне, 16 сентября, главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов.