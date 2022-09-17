В Таджикистане заявили об обстрелах киргизскими военными КПП «Сархадчи» Погранслужба Таджикистана: ВС Киргизии обстреляли пункт пропуска погранотряда «Лахш»

Фото: Сыргак Бактыяров/РИА Новости

Киргизские военные обстреляли пункт пропуска «Сархадчи» погранотряда «Лахш» на территории Таджикистана, сообщили в пресс-центре погранвойск ГКНБ республики. Отмечается, что под огнем также оказались посты в махалле Сомониен города Исфары, передает РИА Новости. По данным таджикских военных, вооруженные силы Киргизии ведут огонь из населенного пункта Коктош Баткенского района.

В 11.50 местного времени 09.50 Вооруженные силы Киргизии обстреляли пункт пропуска «Сархадчи» пограничного отряда «Лахш» из тяжелого и автоматического оружия. Обстрел продолжается до сих пор, — говорится в сообщении.

17 сентября в погранслужбе Киргизии сообщили об обстрелах со стороны Таджикистана. Под огнем оказались позиции киргизских военных в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области, а также позиции внутренних войск МВД республики в местности Торт-Кочо.

Накануне, 16 сентября главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов.

По данным киргизского минздрава, в ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибло 24 человека, еще 103 пострадали. О потерях со стороны Таджикистана официально не сообщалось.