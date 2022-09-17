В Киргизии сообщили о новых обстрелах со стороны таджикских военных Погранслужба Киргизии сообщила об обстрелах сел в Ошской области и в местности Торт-Кочо со стороны Таджикистана

Фото: Vladimir Voronin/AP/ТАСС

Позиции киргизских военных в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Ошской области, а также позиции внутренних войск МВД республики в местности Торт-Кочо подверглись обстрелам со стороны Таджикистана, сообщили в погранслужбе Киргизии. Отмечается, что огонь был подавлен и перестрелка прекратилась, передает РИА Новости.

Нарушая соглашение о прекращении огня, в 12:37 (09:37 мск) таджикская сторона начала обстрел <...> позиций киргизских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Чон-Алайском районе Ошской области. С 12:30 (09:30 мск) до 12:35 (09:35 мск) таджикская сторона обстреливала позиции и подразделения внутренних войск МВД Кыргызстана в местности Торт-Кочо Баткенского района, — говорится в сообщении.

16 сентября главы Таджикистана и Киргизии Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров договорились отвести дополнительные силы от границы между странами. Душанбе и Бишкек пришли к соглашению о прекращении огня во время встречи глав госкомитетов.

Но 17 сентября киргизская сторона сообщила, что село Достук подверглось минометному обстрелу со стороны Таджикистана. Пострадало также село Паскы Арык. По данным киргизского минздрава, в ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибло 24 человека, еще 103 пострадали. О потерях со стороны Таджикистана официально не сообщалось.