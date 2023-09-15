Суровикин заменит Пригожина в «Вагнере»? Что известно о его поездке в Алжир Эксперты считают, что «генерал Армагеддон» прилетел в Африку с определенной миссией

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Сергей Суровикин

Бывший главнокомандующий группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин находится в Алжире, пишут авторы Telegram-каналов. В Сети опубликованы фото, сделанные, предположительно, во время встречи генерала с представителями африканской республики. Это первое появление бывшего главкома на публике после попытки мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Зачем «генерал Армагеддон» прибыл в Алжир правда ли, что визит связан с возможным назначением Суровикина на пост главы ЧВК и на каких других военных должностях этот военный может быть полезен, разбирался портал NEWS.ru.

Что пишут о командировке Суровикина в Алжир

Вечером в пятницу эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале, как он утверждал, снимки генерала армии Сергея Суровикина из Алжира. Человека, похожего на бывшего главкома, одетого в гражданскую одежду, сфотографировали вместе с представителями африканском страны. В кадр с ним попали и другие российские офицеры.

Позже эту информацию подтвердил «Коммерсант». Согласно источнику газеты, Суровикин прибыл в Алжир с делегацией Министерства обороны Российской Федерации. По его данным, военно-политическое руководство страны придает большое значение «восточному направлению» во внешней политике, поэтому в состав делегации включили бывшего главкома. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Очевидно, что к Суровикин сохраняет доверие людей на самом высоком уровне, не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении», — отметил источник «Коммерсанта».

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Сергей Суровикин (слева)

Что именно «генерал Армагеддон» может делать в Алжире

Африканист, бывший военный переводчик Андрей Есипов в разговоре с NEWS.ru не исключил, что на встрече Суровикина с алжирскими коллегами могла обсуждаться ЧВК «Вагнер». По его мнению, сейчас ведется изменение формата сотрудничества России со странами Африки, где до сих пор действует это военное формирование.

«Судя по открытым источникам, идет переформатирование нашего сотрудничества со странами Африки. Где-то остается „Вагнер“, а куда-то приходят структуры Министерства обороны или другие структуры», — отметил Есипов.

Африканист напомнил, что Алжир является одним из ключевых покупателей российского вооружения, поэтому поездка генерала в республику была бы вполне объяснима. Как напомнил эксперт, Алжир граничит с Нигером, где недавно произошел мятеж.

«Естественно, он мог приехать не для того, чтобы подменять Министерство иностранных дел, а чтобы обсуждать вопросы военно-технического сотрудничества. Кроме того, Алжир граничит с Нигером, при этом никак не заинтересован в том, чтобы на его южных границах начиналась какая-то боевая операция. Во-первых, это риски для стабильности самого государства, во-вторых, возможные потоки беженцев», — объяснил Есипов.

Может ли Суровикин возглавить ЧВК «Вагнер»

Тelegram-канал «ВЧК-ОГПУ» предположил, что поездка Суровикина свидетельствует о начале кампании по замещению Евгения Пригожина.

«То, что администрации президента удалось добиться разрешения на участие Суровикина в мероприятиях за рубежом, также свидетельствует о начале кампании по замещению Пригожина фигурой Суровикина как на внутрироссийском, так и международном рынке», — высказывает предположение автор канала.

Минский военный аналитик Александр Алесин придерживается того же мнения: он считает, что Суровикина могут назначить командиром ЧВК «Вагнер».

«Сейчас у нас в Белоруссии, где, кстати, и дислоцированы вагнеровцы, находится 13 военных атташе африканских стран. Им показывают наши системы военного образования, наши части, вооружения и так далее. Можно сделать вывод, что президент Лукашенко все-таки всерьез намерен двинуться в Африку», — предположил Алесин в разговоре с NEWS.ru.

По его мнению, именно на Черном континенте «Вагнер» и будет задействован в интересах Минска и Москвы. Эксперт напомнил о новых фотографиях бойцов ЧВК, которые недавно появились в Сети. Он считает, что «вагнеровцы» могут готовиться к бою на территории Мали.

Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: mod_russia/Twitter.com/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: МО РФ Сергей Суровикин и Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: МО РФ Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин Фото: MOD Russia/Global Look Press Сергей Суровикин

Какую еще позицию сохранил за собой генерал

Впервые предположительные фотографии Суровикина из командировки в Алжир были опубликованы в Сети еще в среду. Блогер Сергей Колясников (Zergulio) тогда написал, что Суровикин «пусть и без должности, но уже на работе». Он добавил, что, по его информации, генерал до сих пор находится в распоряжении Минобороны. В военном ведомстве эти данные не комментировали.

«Если будет принято решение о его увольнении, то он очень легко сможет найти себе работу. Очень серьезные структуры хотели бы его видеть в своих рядах», — цитировало Колясникова издание URA.RU.

На прошлой неделе депутат Госдумы генерал-полковник Виктор Заварзин намекнул, что Суровикину найдут новый пост. «Я знаю то, что ему нашли другую должность. Исполняет команды главкома его начальник штаба. У него другая должность, она неплохая, по СНГ, или как она там правильно называется», — говорил Заварзин.

Впрочем, блогер Колясников данную информацию частично опроверг. Он объяснил, что «это номинальная должность», которую Суровикин занимает еще с 2018 года в виде «общественной нагрузки».

Позже Совет министров обороны Содружества независимых государств (СНГ) сообщил, что Суровикин возглавил координационный комитет СНГ по вопросам противовоздушной обороны.

Насколько авторитетен пост Суровкина по линии СНГ

Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев напомнил, что на должность главы координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны всегда назначали авторитетных людей.

«Эту должность создавал в свое время главком ПВО страны генерал армии Виктор Прудников. И кандидатуру согласовывали президенты и министры обороны СНГ. Должность теперь будет выходить на первые роли, так как по периметру СНГ военно-политическая ситуация сложная», — рассказал NEWS.ru генерал.

Обычно этот пост занимали бывшие главкомы — главком РВСН Яковлев, главком войск ПВО Прудников, перечисляет Бижев. По его мнению, назначение на должность экс-главкома ВКС Суровикина вполне ожидаемое и логичное.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Сергей Суровикин

Как именно Суровикин курирует вопросы ПВО СНГ

Алесин объяснил, что после распада СССР впервые появилась идея создать в рамках СНГ несколько региональных систем ПВО, чтобы частично закрывать наиболее важные стратегические направления.

По его словам, единственная полноценная региональная ПВО, которую удалось построить, это система Белоруссии и России. Считалось, что она станет первым камнем будущей единой системы ПВО СНГ. Основной командный пункт находится недалеко от Москвы. Передовой командный пункт — в Белоруссии.

«Это система спящая. Она должна оживать в угрожаемый период, когда возникает реальная угроза агрессии. Тогда заранее выделенные в состав этой системы белорусские и российские подразделения ПВО должны перейти под единое командование. Существует и штаб, тоже пока только спящий. На ротационной основе назначаются то белорусский командующий, то российский», — отметил белорусский военный эксперт.

Он указал, что в связи с участившимися атаками беспилотников и крылатых ракет по территории России вопрос создания оборонительного кольца по периметру страны встал еще острее.

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