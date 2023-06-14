Шестой кассационный суд отменил приговор в виде 11 лет колонии, который был вынесен бывшему главе татарского Татфондбанка Роберту Мусину за нанесение ущерба на сумму более 26 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, дело направлено на новое рассмотрение.
Обвинительный приговор, ранее вынесенный экс-главе Татфондбанка Верховным судом Татарстана (11 лет колонии), сегодня странным образом отменен. Дело направлено на новое рассмотрение, — написал Хинштейн.