Сторонники оппозиции вышли на митинг в центре Минска

https://static.news.ru/photo/fde46976-e6ec-11ea-b63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В Минске сторонники белорусской оппозиции собрались в центре города на митинг. В акции принимают участие несколько сотен человек.

Как сообщает РИА Новости, на площади Независимости протестующие развернули красно-белые флаги оппозиции, скандируют лозунги и поют песни. Акция проходит несмотря на дождь.

Милиция активных действий не предпринимает. Некоторые сотрудники просят участников митинга разойтись, записывая разговор на видеокамеру.

Ранее на несанкционированный митинг у здания Минобразования Белоруссии в Минске пришли порядка 150 учителей школ и преподаватели вузов. Как писал NEWS.ru, акция была посвящена поддержке честных белорусских учителей.

Как заявил накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко, учителя, не поддерживающие государственную идеологию, не должны работать в школах.

В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.