Станцию минского метро закрыли из-за протестов оппозиции

https://static.news.ru/photo/054fd4d4-ffe8-11ea-9368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antares 610/wikipedia.org

Станцию метрополитена Минска «Площадь Победы», расположенную в центре города, временно закрыли 26 сентября 2020 года на вход и выход для пассажиров, передаёт пресс-служба подземки столицы страны. Решение связано с планами белорусской оппозиции провести в этот день очередную акцию протеста.

Двадцать шестого сентября в 13:05 (совпадает с мск) закрыта станция «Площадь Победы» для посадки и высадки пассажиров, — говорится на официальном сайте метрополитена Минска.

Жители Белоруссии также решили ответить на закрытую инаугурацию Лукашенко своей акцией. В воскресенье, 27 сентября, во всех городах страны должна пройти народная инаугурация экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сама она в республику не приедет, но участники устраиваемой акции выйдут на неё с плакатами и портретами женщины.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

23 сентября Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рок-музыкант, солист группы «Би-2» Егор Бортник, он же Лёва Би-2, заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть пост. По его словам, августовские выборы в стране были «беспрецедентно сфальсифицированы».