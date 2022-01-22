Мэр Кличко назвал предательством отказ Германии поставлять оружие Украине

Мэр Киева Виталий Кличко выразил разочарование отказом Берлина поставлять оружие Украине, а также позицией властей Германии относительно газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что правительство не только не хочет поставлять оборонительное оружие, но и препятствует таким поставкам со стороны других государств. Об этом он заявил в статье, опубликованной немецкой газетой Bild.

Это отказ от оказания помощи и предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ! — заявил Кличко.

Он заявил, что Россия «вложила миллиарды» в покупку немецких корпораций, бывших политиков и лоббистов, в то время как высокопоставленные лица в Германии «страдают от потери связи с реальностью, когда речь идёт о России». Свидетельством тому он назвал «непонятные заявления» бывшего главнокомандующего ВМС Германии, впоследствии отправленного в отставку.

Ранее глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. После этого МИД Украины потребовал от правительства Германии публично опровергнуть данные высказывания.

Позднее высокопоставленный военный сам попросил освободить его от исполнения обязанностей, после чего глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт приняла прошение об отставке.