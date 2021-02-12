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Страны СНГ

«Спутник V» одобрили в Казахстане

15:11, 12 февраля 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Казахстана одобрили применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Это 27-я страна, которая зарегистрировала российский препарат, говорится в Twitter вакцины.

Казахстан стал 27-й страной, где разрешили вакцину Sputnik V, — отмечается в сообщении.

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 27 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что все три российские вакцины от коронавируса получат рекомендацию ВОЗ к использованию, писал NEWS.ru.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В январе 2021 года Минздрав получил от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова документы для регистрации вакцины «КовиВак». Регистрация препарата ожидается в ближайшее время.

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