«Спутник V» одобрили в Казахстане

https://static.news.ru/photo/2f96c564-6d2e-11eb-9509-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Власти Казахстана одобрили применение в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Это 27-я страна, которая зарегистрировала российский препарат, говорится в Twitter вакцины.

Казахстан стал 27-й страной, где разрешили вакцину Sputnik V, — отмечается в сообщении.

Kazakhstan becomes the 27th country to authorize #SputnikV vaccine.

ÒÐ°Ð·Ð°ÒÑÑÐ°Ð½ Sputnik V Ð²Ð°ÐºÑÐ¸Ð½Ð°ÑÑÐ½Ð° ÑÒ±ÒÑÐ°Ñ Ð±ÐµÑÐ³ÐµÐ½ 27-ÑÑ Ð¼ÐµÐ¼Ð»ÐµÐºÐµÑ Ð±Ð¾Ð»Ð´Ñ. pic.twitter.com/KPJqEJPLvd — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 12, 2021

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 27 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что все три российские вакцины от коронавируса получат рекомендацию ВОЗ к использованию, писал NEWS.ru.

В августе 2020 года Россия зарегистрировала препарат от коронавируса, получивший название «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

В октябре второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию, стала «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В январе 2021 года Минздрав получил от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова документы для регистрации вакцины «КовиВак». Регистрация препарата ожидается в ближайшее время.