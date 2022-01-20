«Совершенно другой вирус»: Лукашенко о заражении «омикроном»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой российской Республики Тыва Владиславом Ховалыгом рассказал, что переболел вариацией коронавируса «омикрон», передаёт БелТА. Впервые Лукашенко переболел коронавирусом в июле 2020 года. По словам главы Белоруссии, оба раза он перенёс инфекцию «на ногах», однако «омикрон» отличается от предыдущих штаммов, так как более похож на обычный грипп.

Мы замечаем, что этот «омикрон» — это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «омикрон» переносится легче, чем предыдущие штаммы, и не осложняется пневмонией.

Он пневмонии не даёт. Я, например, на ногах его перенёс. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали, — подчеркнул Лукашенко.

Он также одобрил курс российских властей по лечению новой вариации коронавируса. По словам белорусского лидера, амбулаторное лечение — это правильный подход к борьбе с данной разновидностью.

Ранее австралийский хирург-отоларинголог Эрик Леви назвал опасным заблуждением мнение о том, что заражение штаммом «омикрон» защитит от других вариаций коронавируса. Он призвал людей отказаться от идеи поиска намеренного способа заразиться. По его словам, для некоторых людей заболевание протекает крайне тяжело, кроме того, переболевший «омикроном» человек сохраняет иммунитет всего лишь в течение четырёх недель. По словам Леви, вакцинация остаётся самой надёжной защитой организма от коронавируса.