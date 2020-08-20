Совбез Белоруссии сравнил процессы в стране с путчем 1991 года

https://static.news.ru/photo/a69c5322-e2d2-11ea-a636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Белоруссия переживает процессы, подобные августовскому путчу 1991 года. Тогда была предпринята попытка государственного переворота. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.

Он напомнил, что 29 лет в СССР произошли события, известные как августовский путч. Политик подчеркнул, что действия Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) приблизили распад Советского государства.

Подобные процессы происходят сегодня и в Беларуси, — написал Равков на своей странице в Facebook.

Политик уверен, что митинги и забастовки негативно повлияют на экономику страны. По его мнению, организаторы протестов «хотят повернуть историю вспять». Равков считает, что они не хотят, чтобы Белоруссия оставалась сильной.

Они могут уничтожить всё, чего мы достигли упорным и каждодневным трудом, — заявил госсекретарь Совета безопасности.

По его словам, соотечественники должны действовать в рамках закона, а также уважать мнения друг друга.

NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о необходимости перемен в стране. Он подчеркнул, что при гражданском противостоянии или цветной революции негативных последствий будет гораздо больше. Министр считает, что события в республике, произошедшие за последние несколько дней, отбросили белорусов «на много лет назад».

Ранее военный политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что главным заказчиком протестов в Белоруссии является Евросоюз. Он считает, что причина протестов не в том, что президент страны Александр Лукашенко сохранил свой пост, а в том, что белорусы хотят изменить систему управления страны.