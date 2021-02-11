СМИ: Лукашенко посетит Россию до конца февраля

https://static.news.ru/photo/f48ceefa-6c4a-11eb-9ec5-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко до конца февраля планирует посетить Россию, чтобы встретиться в Сочи с Владимиром Путиным.

Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на источники, во время визита стороны могут коснуться темы нового российского кредита в размере более $3 млрд. По данным издания, вопрос о выделении средств в Кремле принципиально уже решён. Кроме того, сумма может быть увеличена до $3,5 млрд.

Также отмечается, что форсировать поддержанную Москвой конституционную реформу и урезать президентские полномочия Лукашенко не намерен.

Визит состоится 22 или 25 февраля. В ходе встречи Лукашенко хочет поднять вопрос о доступе к остатку средств, ранее выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС. В 2011 году на строительство станции РФ выделила $10 млрд, из которых Белоруссия использовала только $4,5 млрд.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведёт встречу со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. В настоящий момент проводится подготовка к мероприятию.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались 14 сентября. Тогда стороны договорились о кредите Минску на $1,5 млрд. В конце декабря 2020 г. Белоруссия получила первый транш в размере $500 млн, второй транш в $500 млн должен поступить Минску в течение первого полугодия 2021 года.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия должны расширить интеграционные вопросы по всем направлениям. По его словам, интеграция должна проходить в экономике, в людях и так далее. Он заявил, что Минску нужно быть ближе к Москве, «тогда и политические вопросы пойдут». Глава Белоруссии отметил, что когда люди видят, как «мы телепаемся на одном месте 30 лет» при строительстве Союзного государства, то задают вопросы о причинах произошедшего.