Символизирует бесконечность: как выглядит Центр Гейдара Алиева в Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музейный центр Гейдара Алиева в Баку, Азербайджан

22–23 июля в городе Шуша по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева пройдет Глобальный форум «Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции». Мероприятие состоится в рамках Года Гейдара Алиева и по случаю 148-летия национальной печати.

Ильхам Алиев встретится в Шуше с участниками форума. В мероприятии примут участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств из 34 стран, 12 международных организаций и медиаструктур. В рамках форума эксперты обсудят новые инструменты в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху, цифровую трансформацию, медиаменеджмент в современной информационной среде, создание устойчивых бизнес-моделей в медиасфере, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями и другие темы.

Накануне открытия форума его гости и участники посетили Культурный центр Гейдара Алиева в Баку. Этот комплекс признан лучшим зданием 2014 года по версии лондонского Музея дизайна. Он включает просторный музей, выставочные залы и офисы в стиле минимализм. Волнообразное здание практически не имеет прямых линий. Дизайн символизирует бесконечность и связь прошлого с будущим.

Центр Гейдара Алиева изучает философию государственного строительства, идеологии страны, а также содействует всемерному развитию азербайджанской истории, языка, культурных, национальных и духовных ценностей.

Кадры центра и музея Гейдара Алиева в Баку — в галерее NEWS.ru.

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