Сервисы по вызову такси в Минске испытывают перебои в работе

Жители Минска с вечера воскресенья, 9 августа, испытывают проблемы с доступом в Интернет. В частности, с перебоями сталкиваются службы по вызову такси.
Об этом
Таксисты подтверждают проблемы с приложениями, через которые они получают заказы, также они говорят о сбоях в работе навигационных систем.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, опубликованным ЦИК страны, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов в свою поддержку, Светлана Тихановская — около 10%. Сразу после выборов в стране начались масштабные акции протеста, силовики применяли против недовольных обнародованными итогами выборов граждан спецсредства, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. Данные о количестве пострадавших в ходе манифестаций разнятся в зависимости от источника.
Как передавал NEWS.ru, Тихановская заявила, что она является фактическим победителем на выборах. Также она не исключила, что в ходе ночных акций протеста несколько человек погибли.
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