Сервисы по вызову такси в Минске испытывают перебои в работе

https://static.news.ru/photo/4a976cb4-daef-11ea-96c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Сергей Гриц/ТАСС

Жители Минска с вечера воскресенья, 9 августа, испытывают проблемы с доступом в Интернет. В частности, с перебоями сталкиваются службы по вызову такси.

Об этом пишет Sputnik Беларусь. По данным агентства, мобильные приложения по вызову такси в столице Белоруссии либо не работают вовсе, либо работают некорректно. Вызвать машину по телефону также затруднительно — горожане сообщают, что не могут дозвониться. Те, кто всё-таки смог вызвать такси, оплачивают услугу наличными.

Таксисты подтверждают проблемы с приложениями, через которые они получают заказы, также они говорят о сбоях в работе навигационных систем.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, опубликованным ЦИК страны, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов в свою поддержку, Светлана Тихановская — около 10%. Сразу после выборов в стране начались масштабные акции протеста, силовики применяли против недовольных обнародованными итогами выборов граждан спецсредства, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. Данные о количестве пострадавших в ходе манифестаций разнятся в зависимости от источника.

Как передавал NEWS.ru, Тихановская заявила, что она является фактическим победителем на выборах. Также она не исключила, что в ходе ночных акций протеста несколько человек погибли.