В Белоруссии пресекли попытки ввоза с Украины оружия и взрывчатки Совбез Белоруссии заявил о попытках ввоза через границу с Украиной оружия и взрывчатки

Фото: Пограничный комитет Беларуси

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о зафиксированных попытках ввоза в страну через границу с Украиной оружия и взрывчатки с целью осуществить диверсии. В ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Минске он подчеркнул, что в стране существует государственная система реагирования на теракты, деятельности террористических организаций, незаконных вооруженных формирований, и инспекция этой системы показала хорошие результаты, передает РИА Новости.

В последнее время предпринимаются попытки пройти через эту государственную границу (с Украиной. — NEWS.ru) и совершить диверсии, пронести оружие, взрывчатку на территорию Беларуси и другие вещи не во благо мира, — сказал Вольфович.

В начале марта в СМИ появилось видео с кадрами предполагаемого подлета беспилотника к самолету ВКС России А-50 на аэродроме Мачулищи, о самой диверсии впервые стало известно 26 февраля.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о задержании украинского террориста и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении российского самолета на белорусском аэродроме. Лидер государства подчеркнул, что задержанный хорошо разбирается в IT-технологиях, Киев подготавливал обвиняемого для совершения террористических актов.