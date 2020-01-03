Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украину уничтожает «процесс гниения», а не война на востоке страны.
Своими мыслями экс-нардеп
Бывший депутат посчитала, что обратить процесс распада и спасти Украину сможет только переход к авторитарному режиму управления.
В сентябре 2019 года, как передавал NEWS.ru, Надежда Савченко возглавила автопробег против отмены моратория на продажу украинских сельскохозяйственных земель. Бывший депутат Верховной рады затем заявляла, что земельный закон в случае принятия уничтожит Украину.
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