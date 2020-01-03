https://static.news.ru/photo/d0888620-2f1c-11ea-8c64-fa163e074e61_660.jpg Надежда Савченко Фото: Savchenko.Nadiia/facebook.com

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что Украину уничтожает «процесс гниения», а не война на востоке страны.

Своими мыслями экс-нардеп поделилась с телеканалом «112». Савченко заявила, что украинское общество убивают голодом, некачественной медициной и «невыносимым уровнем жизни». По её мнению, государство «умирает» и «самоуничтожается». Савченко отметила, что «такое гниение страны» хуже, чем «горячая война».

Бывший депутат посчитала, что обратить процесс распада и спасти Украину сможет только переход к авторитарному режиму управления.

В сентябре 2019 года, как передавал NEWS.ru, Надежда Савченко возглавила автопробег против отмены моратория на продажу украинских сельскохозяйственных земель. Бывший депутат Верховной рады затем заявляла, что земельный закон в случае принятия уничтожит Украину.