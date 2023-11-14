Санду заявила об ответственности «Газпрома» за долги «Молдовагаза» Санду: «Газпром» несет ответственность за долги «Молдовагаза» как его акционер

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Майя Санду

Российский «Газпром» несет ответственность за долги компании «Молдовагаз», так как является ее акционером, заявила президент Молдавии Майя Санду. Также она не согласна и со счетом, который выставил республике «Газпром». По ее словам, которые приводит «Радио Молдова», проведенный аудит показал, что он значительно меньше.

У нас есть доказательства, которые говорят, что долг Республики Молдова составляет не 700 млн долларов, а 9 млн долларов. Здесь у нас еще есть вопросы, поскольку «Газпром» является акционером «Молдовагаза» и несет ответственность за долги, — сказала Санду.

Ранее Санду заявила, что у Молдавии больше нет общих тем для обсуждения с Россией. По ее словам, причиной стало неуважение Москвой интересов молдавских граждан. Она уверена, что Москва виновата в конфликте на Украине, и считает, что РФ пыталась свергнуть правительство в Кишиневе. Также она обвинила Россию в сокращении поставок газа в республику.

При этом еще в октябре президент заявляла, что Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России и теперь страну нельзя шантажировать газом. Что касается того, что «Газпром» не признает результаты внешнего аудита, то это, по ее словам, «его проблема».