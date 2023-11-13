Президент Молдавии нашла причину завершения диалога с Россией Санду: у Молдавии больше нет тем для обсуждения с РФ из-за неуважения Москвы

Фото: NATO

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что у ее страны больше нет общих тем для обсуждения с Россией. По ее словам, которые приводит «Радио Молдова», причиной стало неуважение Москвой интересов молдавских граждан.

У нас был конструктивный подход к отношениям с Российской Федерацией, о чем мы говорили еще с 2021 года. Наша позиция была основана на интересах наших граждан, о которых мы заботимся. Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией, — сказала Санду.

По ее словам, Москва виновна в сокращении поставок газа в республику и конфликте на Украине. Кроме того, по мнению Санду, Россия пыталась свергнуть правительство в Кишиневе.

Ранее Майя Санду заявила, что самую большую угрозу для национальной безопасности Молдавии представляет Россия. Этим она также объяснила партнерство страны с Евросоюзом, США и Великобританией. Также, по словам молдавского лидера, Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России, и теперь страну нельзя «шантажировать газом». Санду пояснила, что Молдавия сделала запасы и, соответственно, может обеспечить граждан и предприятия природным газом.

В свою очередь экс-глава республики Игорь Додон заявил, что оппозиция должна добиваться отставки президента Молдавии Майи Санду после сокрушительного поражения ее партии «Действия и солидарность» на выборах в местные органы власти. По словам политика, партия проиграла в 30 из 36 городов, что говорит об утере поддержки большинства избирателей. Соответствующие настроения среди населения он связывает с провалами во внутренней и внешней политике Санду.