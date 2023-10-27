Санду заявила, что Молдавия не нуждается в российском газе Санду: Кишинев покончил с энергетической зависимостью от России

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Майя Санду

Кишинев покончил с ситуацией энергетической зависимости от России, заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью телеканалу Vocea Basarabiei. Она добавила, что теперь страну нельзя шантажировать газом.

Правый берег Днестра уже не покупает газ у России. Газом мы уже не можем быть шантажированы. В прошлом году мы были в ситуации, когда не знали, будет ли у нас природный газ зимой, в этом году мы знаем, что он есть, — сказала Санду.

По ее словам, Молдавия сделала запасы и, соответственно, может обеспечить страну природным газом. Отвечая на вопрос об аудите долга «Молдовагаза» перед «Газпромом», Санду заявила, что сумма задолженности определена аудиторами в $8,6 млн, а не $700 млн, как настаивает российская компания.

То, что «Газпром» не признает результаты внешнего аудита, это его проблема, — подчеркнула президент.

Правительство Молдавии ранее предложило «Газпрому» заключить мировое соглашение и списать долг. В ответ власти республики обещают не обращаться в суд из-за сокращения поставок на $160 млн, а также заплатить компании $153,57 млн в качестве компенсации. Задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» составляет $700 млн.