Кишинев предложил «Газпрому» заключить мировое соглашение

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Власти Молдавии предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, сообщает «Коммерсант». Кишинев не готов выплачивать долг за топливо и просит российскую компанию списать его.

В ответ власти республики гарантируют не обращаться в суд из-за сокращения поставок на $160 млн. Кроме того, они готовы заплатить «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа».

Российская компания требует от «Молдовагаза» более $700 млн долга, Кишинев официально признает только $8,6 млн.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти республики намерены покупать российский газ по новой схеме, используя греческого посредника. По его словам, Кишинев планирует взять для этого кредит у Европейского банка реконструкции и развития. Сумма займа составит около €300 млн.

Додон отметил, что такое решение правительства вызвало у него недоумение, поскольку в данном случае топливо будет обходиться республике дороже. Он добавил, что власти страны готовы переплачивать за газ только ради того, чтобы не общаться с российскими компаниями напрямую.