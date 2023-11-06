Додон придумал, как наказать Санду за сокрушительное поражение ее партии Додон призвал отправить Санду в отставку после поражения ее партии на выборах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оппозиция должна добиваться отставки президента Молдавии Майи Санду после сокрушительного поражения ее Партии действия и солидарности на выборах в местные органы власти, заявил ТАСС бывший глава республики Игорь Додон. По его словам, ее партия проиграла в 30 из 36 городов, что говорит об утере поддержки большинства избирателей. Соответствующие настроения среди населения он связывает с провалами во внутренней и внешней политике Санду.

Оппозиционные партии должны объединить усилия, чтобы добиться досрочных выборов главы государства и парламента после того, как поддерживающая Санду правящая партия потерпела сокрушительное поражение на выборах, несмотря на задействованный административный ресурс, нарушения закона, беспрецедентное давление на оппозицию, закрытие партий и десятков телеканалов, других СМИ, — заявил Додон.

Прошедшие выборы говорят о том, что народ поддерживает основную оппозиционную силу — Партию социалистов, добавил политик. Он призвал объединить усилия и вывести страну из катастрофы, в которой виновата Санду и ее сторонники.

Ранее Майя Санду заявила, что самую большую угрозу для национальной безопасности Молдавии представляет Россия. Этим она также объяснила партнерство страны с Евросоюзом, США и Великобританией.