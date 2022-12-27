Саммит по разногласиям: лидеры СНГ поговорили с неизвестным результатом Собравшиеся на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге получили перстни в подарок, а Пашинян вновь нажаловался на миротворцев

Фото: Константин Завражин/POOL/ТАСС

Неформальная встреча глав стран СНГ в Санкт-Петербурге

Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге стал последней в нынешнем году возможностью пообщаться между собой для лидеров стран Содружества. В первый день, 26 декабря, в президентской библиотеке им. Бориса Ельцина собрались президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и премьер-министр Армении. Президенту Молдавии Майе Санду приглашения не посылали. Собравшиеся говорили об экономическом сотрудничестве и «разногласиях», как выразился Владимир Путин, между странами в СНГ. И если с первым все более-менее в порядке, то второй пункт, похоже, лидеры СНГ не очень представляют, как уладить.

Не без внутренних противоречий

Этот неформальный саммит традиционно называют удобной площадкой для встреч глав стран — членов СНГ. Большинство бывших советских республик пользуются ею, что обсудить экономическое сотрудничество между собой. На этот раз экономику сделал главной темой своего выступления президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Только он и Владимир Путин выступили на открытой части мероприятия. Казахстанский лидер как бы подчеркнул, что все политические вопросы, как внутренние, так и внешние, в уходящем году ему удалось решить успешно. Теперь предстоит, отметил Токаев, «повышать эффективность транспортно-логистических проектов в СНГ», среди которых особое значение приобретают международный коридор «Север — Юг» и железная дорога «Казахстан — Туркмения — Иран». Президент Казахстана подчеркнул, что товарооборот его страны со странами СНГ вырос за первые 10 месяцев года на 11%, составив почти $30 млрд, что на пять миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: kremlin Президент Владимир Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Президент России в своём выступлении, помимо позитивных итогов года в экономике, выразившихся в «укреплении экономического и финансового суверенитета государств Содружества», затронул и вопросы безопасности.

К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами — участниками Содружества также возникают разногласия, — отметил Владимир Путин.

Среди наиболее наглядных разногласий в СНГ остаются армяно-азербайджанский конфликт и таджикско-киргизский пограничный спор. На этих территориях вновь в уходящем году звучали выстрелы, хотя политики прилагали большие усилия для урегулирования. Однако мало кто, по словам президента Путина, подумал о Молдавии, у которой вот уже второй год проявляются разногласия со всем СНГ — президент Майя Санду за это время ни разу не принимала участия в саммитах Содружества. Видимо, поэтому на неформальную встречу в Петербурге ей даже не стали посылать приглашения. Не заготовили для Санду и дарственного перстня, которые вручили лидерам стран СНГ в первый день саммита. Хотя, надо отметить, что никто, включая Путина, их не надел, кроме президента Александра Лукашенко.

Фото: kremlin Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Карабах — бутылочное горлышко СНГ

Вопрос, состоится ли встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсуждался ещё на стадии подготовки к неформальному саммиту. Сначала в Кремле уверяли, что трехсторонние контакты не планируются. Однако позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что такая встреча в кулуарах все же возможна. Так и случилось.

В первый день саммита лидеры РФ, Азербайджана и Армении провели неформальную беседу о межгосударственных отношениях и о том, «что связано с Карабахом». Уже более двух недель азербайджанские экологи не покидают участок дороги Шуша — Ханкенди, требуя пропустить их в Карабах для мониторинга рудных месторождений. Они заявляют, что там незаконно эксплуатируются природные ресурсы Азербайджана. При этом армянская сторона это отрицает и обвиняет Баку в перекрытие Лачинского коридора — единственной дороги, связывающей Карабах с Арменией.

Лидеры обеих стран не могли не воспользоваться общей площадкой в Петербурге для разговора об этой ситуации, но обсудили вопрос лишь в общих чертах. Более детальный разговор продолжился на следующий день в ходе двусторонней встречи Путина и Пашиняна.

На данный момент главный вопрос, самый оперативный вопрос — кризис в Лачинском коридоре. Почти 20 дней он перекрыт. Это зона ответственности российского миротворческого контингента (РМК). Но сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем РМК, — заявил Пашинян.

Армянский премьер считает, что «надо искать пути решения этой проблемы». При этом президент Азербайджана Алиев, по всей видимости, своё слово накануне, во время встречи, уже сказал и требования выдвинул. В Баку не раз заявляли и подтверждали многочисленными видеодоказательствами, что Лачинский коридор не перекрыт, а вся гуманитарная помощь беспрепятственно доставляется карабахским армянам. Азербайджанская сторона требует лишь не эксплуатировать природные богатства, расположенные на её территории.

Фото: kremlin Президент Азербайджана Ильхам Алиев

После неформального саммита Алиев сразу же покинул Санкт-Петербург, не оставшись на рабочий завтрак и экскурсию в Русском музее, которые прошли во вторник.

Двусторонней встречи президентов России и Азербайджана в Петербурге не было, но в течение года они встречались не раз. Сейчас наверняка нет вопросов, которые бы требовали нового диалога, предположил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог Фархад Мамедов. При этом, по его словам, прошедший неформальный саммит лидеров стран СНГ может разрешить кризис на Лачинской дороге.

Ситуация может измениться, если Азербайджан также будет осуществлять контроль на Лачинской дороге, если на территории, где временно размещены российские миротворцы, не будут незаконно эксплуатироваться природные ресурсы. В Азербайджане есть доказательство нецелевого использования функционирования Лачинской дороги, по которой провозят оружие, двигаются иранские диверсанты и вывозятся природные богатства. По этим вопросам должна быть внесена ясность и выработан механизм для предотвращения этих нарушений. Иначе все будет продолжаться в том же русле, — заявил Мамедов.

По словам политолога, речь идет о суверенной территории Азербайджана, по поводу которой Баку не ведет никаких отдельных переговоров. Чего не скажешь про взаимоотношения Баку и Еревана. В этой теме посредничают как Россия, так и США с ЕС.

Западное посредничество в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта многие эксперты рассматривают как попытку выдавить Россию с Южного Кавказа или же втянуть её в конфликт против Азербайджана и Турции, что может привести к войне в регионе и за его пределами. В этом состоит главная задача армянского руководства, заявил в беседе с NEWS.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. А сама Армения, по его словам, пытается сблизиться с НАТО.

Армения взяла курс на отрыв от России и специально идет на обострение ситуации на Южном Кавказе. Нет никаких сомнений, что политическое руководство Армении выполняет политический заказ Брюсселя и Вашингтона. Поэтому противоречия между Арменией и Азербайджаном вторичны на фоне имеющихся главных целей, — сказал Солонников.

По мнению собеседника NEWS.ru, напряженность в районе Лачинского коридора проходит по организованному сценарию Еревана с далеко идущими целями.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Лачинский коридор

Трехсторонняя встреча лидеров в Петербурге не была проведена в открытом формате, и это вызывает вопросы, отметил в беседе с NEWS.ru армянский политолог Акоп Бадалян. Это указывает, что между сторонами сейчас острые разногласия и сложно представить, к каким результатам могут привести эти контакты, полагает эксперт. Он подчеркнул, что определенные трудности испытывает и Россия, которая пытается привести стороны к какому-то результату.

Москва была готова организовать встречу при готовности сторон. Но непосредственно перед саммитом в Кремле сказали, что ее не будет. Скорее всего, кто-то не хотел, чтобы она была открытой. Можно предположить, что это Ереван, так как он также отказался от трехсторонней встречи по линии МИД, — сказал Бадалян.

Противоречия в армяно-азербайджанском урегулировании, по мнению политолога, также будет тяжело разрешить и на полях саммитов СНГ. С одной стороны, многие члены Содружества в более тесном контакте в отношениях с Азербайджаном, чем с Арменией. С другой — разрешить такие сложные конфликты СНГ просто не в силах.

СНГ лишь еще одна платформа для России, которая предоставляет возможность работать с бывшими советскими республиками, и не более. Москва в этом конфликте более тесно сотрудничает с Турцией и Ираном, а не со странами СНГ, — заявил Акопян.

Мирить Бишкек и Душанбе намерена только Москва

В отличие от лидеров Азербайджана и Армении президенты Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров не воспользовались петербургской площадкой для разрешения таджикско-киргизских противоречий. Последний раз Рахмон и Жапаров встречались на саммите СНГ в Астане 13 октября нынешнего года, но там они отказались от рукопожатия. Тогда при посредничестве Владимира Путина была достигнута договорённость, как заявили официальные источники в Душанбе, решать вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами и активизировать работу правительственных групп по делимитации и демаркации границы.

Словно в качестве доказательства выполнения тех договорённостей в день работы петербургского саммита прошла встреча глав пограничных ведомств Киргизии и Таджикистана Уларбека Шаршеева и Раджабли Рахмонали. В Ляйлякском районе Киргизии высокопоставленные чиновники договорились «не допускать действий, провоцирующих обострение взаимоотношений на государственной границе», приняли некоторые решения по ликвидации последствий вооружённых столкновений.

Москва остаётся единственным и ключевым посредником в споре между Таджикистаном и Киргизией, отметил в беседе с NEWS.ru эксперт по Центральной Азии Азамат Осмонов.

Личные контакты между сторонами эффективны. Москва могла бы инициировать дальнейшие встречи между сторонами на уровне парламентариев, специалистов в различных областях, в том числе борющихся с наркотрафиком. Помимо пограничного, между странами есть и другие проблемы: водная, религиозного экстремизма, безопасности. Быть посредником между сторонами сегодня может быть только Москва, другие варианты не подходят. Вашингтон и Пекин не хотят, Анкара и Тегеран не могут, поскольку туркам не доверяют в Душанбе, а иранцам — в Бишкеке. У Астаны и Ташкента нет должного политического веса, — сказал собеседник интернет-издания.

Однако, как считает Осмонов, СНГ полезно для Киргизии и Таджикистана лишь как площадка «для общих дискуссий» и место встреч руководителей. Механизм разрешения конфликта должен разработать и внедрить ОДКБ, где работают специалисты в сфере безопасности, убеждён эксперт.

Фото: kremlin Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Молдавия зависит от Европы, а не от СНГ

Оставаясь членом СНГ, Молдавия вот уже два года если и присутствует на мероприятиях СНГ, то избирательно и лишь на уровне министров. Президент Молдавии Майя Санду ни разу не была на саммитах Содружества. Но и покидать организацию Кишинёв не намерен. Санду не скрывает, что разрыв многих соглашений, заключённых в рамках СНГ, будет для страны не выгоден. Подписывая в марте нынешнего года заявку на членство в Евросоюзе, молдавский президент не стала отвечать утвердительно на вопрос журналистов о выходе страны из СНГ.

На самом деле нынешние молдавские власти покинут Содружество как только последует на это намёк с Запада, — отметил в беседе с NEWS.ru экс-депутат парламента Молдавии, политолог Николай Паскару. — Но будем откровенны: вся работа в рамках СНГ строится на бумаге. Убеждён, что СНГ было создано, чтобы все советские республики, рассыпаясь, падали на «мягкую подушку». Проект нужный, но его не обеспечили общими механизмами сотрудничества, совместными проектами. Наши ведомства и предприятия сотрудничают с российскими, например, только самостоятельно. Не создан в СНГ даже общий банк. А в Евросоюзе всё это есть. Помогает МВФ.

Политолог Паскару отметил, что Запад оказывает финансовую помощь Молдавии на политических условиях. Кишинёв берёт деньги не на излишества, а чтобы выжить. При этом СНГ не оказывает фактически никакой помощи. Более того, даже при президенте-коммунисте Владимире Воронине Москва объявляла Молдавии эмбарго — запрет на поставку продукции на рынок. В Евросоюзе страны друг другу эмбарго не объявляют, а помогают друг другу. В итоге в стране сформирована власть, зависящая не от СНГ, а от Евросоюза, заключил молдавский политолог.

Судьба Содружества напрямую зависит от ситуации в России. Как полагают эксперты, в какую сторону будет меняться политика Москвы, в такую сторону поменяется и СНГ. Если Россия достойно пройдёт через нынешние серьёзные вызовы, то Содружество только окрепнет. По крайней мере, постсоветские республики продолжают смотреть на Москву с надеждой — она им всё равно ближе, чем богатые, но чужие Вашингтон, Брюссель и Пекин.