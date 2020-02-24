Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины отчиталось о мерах по поддержке лиц, переданных Киеву в рамках обмена пленными с самопровозглашёнными республиками Донбасса и с Россией в декабре 2019 года. Украинские власти планируют купить жильё всем бывшим пленным и выплатить им по 100 тысяч гривен (около 267 тысяч рублей, или $4,1 тысячи).

Ведомство рассказало о проделанной работе и о планах в отношении освобождённых украинцев на официальной странице в Facebook. 100 тысяч гривен должны поступить на банковские счета бывших военнопленных в понедельник, 2...