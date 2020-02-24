Такса по кличке Нора умерла в понедельник, 24 февраля, в Киеве на 20-м году жизни. Собака была самым пожилым представителем своего вида в стране согласно Национальному реестру рекордов Украины.
Нора скончалась ранним утром. Точный возраст таксы на момент смерти составлял 19 лет 8 месяцев и 18 дней. На странице Национального реестра рекордов в Facebook представитель организации Лана Ветрова
Мы все очень переживали за Нору, периодически контактировали с её хозяйкой, интересовались, как собачка себя чувствует, и считали каждый прожитый ею день достижением. Такая долгая жизнь собаки - это достойный пример любви и заботы человека, - написала Ветрова.
Как ранее сообщал NEWS.ru, украинка Анастасия Зинченко отказалась эвакуироваться из Ухани в Китае, ставшей эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции. Девушка не смогла собрать нужные документы для вывоза собаки и предпочла остаться с питомцем. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить эту проблему и вернуть домой девушку вместе с собакой.
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