«Самая острая проблема»: Путин напомнил Пашиняну о стабилизации Карабаха

https://static.news.ru/photo/395bdfae-97a3-11eb-8fa6-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

В Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российский лидер обозначил собеседнику самый актуальный на данный момент вопрос во взаимодействии двух стран.

Безусловно, нам есть, о чём поговорить в плане строительства двусторонних отношений. Разумеется, самые актуальные и острые проблемы — это нормализация ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него, — заявил Путин.

Пашинян, в свою очередь, отметил личный вклад российского президента в стабилизацию ситуации в Карабахе. Также он отметил, что важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе является присутствие миротворцев РФ. Пашинян добавил, что до сих пор остаётся нерешённым вопрос с возвращением армянских военнопленных.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. В числе прочего в беседе был поднят вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе.