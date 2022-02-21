Саакашвили объявил бессрочную голодовку в тюрьме

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном заседании заявил, что объявляет бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме. По словам экс-президента, которые приводит ТАСС, из-за неадекватной медицинской помощи он два раза терял сознание в камере. При этом врачи не имеют права заходить к нему и завершают работу после 18:00 по местному времени.

Вы [власти Грузии] хотите, чтобы я так спокойно скончался. Не получится. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой. С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку, — сказал Саакашвили.

Саакашвили был арестован 1 октября прошлого года сразу после возвращения в Грyзию, которую покинул в 2013 году. На родине в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны был заoчно осуждён. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что любая попытка пересечь границу Грyзии обернётся арестом и тюремным зaключением.

После задержания Саакашвили объявил голодовку в знак протеста. По словам соратников бывшего президента, она продлилась 50 дней и была прекращена 20 ноября. В начале нынешнего года стало известно, что бывший президент планировал ещё одну голодовку, требуя допустить к нему иностранных врачей, однако отложил её на конец месяца.