Саакашвили решил отложить очередную голодовку на конец января

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил отложить очередную голодовку до конца января. Политик собирался начать её, если до 6 числа к нему не допустят иностранных врачей, сообщил его адвокат Шота Тутберидзе. Защитник отметил, что Саакашвили продолжает настаивать на своём праве вести конфиденциальные беседы с юристами, сообщает ТАСС.

Позиция Саакашвили заключается в следующем: в том случае, если его требования не будут удовлетворены и ему не будет оказана адекватная медицинская помощь в течение января, он прибегнет к крайней форме протеста, — заявил Тутберидзе.

Саакашвили впервые озвучил свой ультиматум 3 января. Он требует незамедлительного подключения к процессу лечения и допуска врачей из США, Украины и Нидерландов.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до выборов, которые прошли 2 октября. В отношении Саакашвили было вынесено постановление о незаконном пересечении границы.

После задержания Саакашвили объявил голодовку в знак протеста. По словам соратников бывшего президента, она продлилась 50 дней и была прекращена 20 ноября.

Согласно решению врачей военного госпиталя в Гори, политик должен был начать курс реабилитации. Впоследствии Саакашвили отказался от лечения. Причиной стало ужесточение правил приёма посетителей со стороны руководства госпиталя, в котором находился политик.

Впоследствии Саакашвили перевезли из госпиталя Министерства обороны в изолятор для особых заключённых, который находится в Рустави.

Ранее сообщалось, что у экс-президента диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.