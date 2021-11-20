Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку в грузинской тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которая продлилась 50 дней. В военном госпитали Гори пройдёт заседание врачебного совета, после чего должен начаться курс реабилитации политика, передаёт телеканал «Рустави 2» со ссылкой на лечащего доктора Саакашвили Николоза Кипшидзе. Ранее у экс-президента обнаружили серьёзное заболевание мозга, из-за чего он может впасть в кому и умереть.

50-дневная голодовка окончена — теперь в Горийском военном госпитале ждут заседание врачебного совета. Медицинская бригада должна определить, как Михаил Саакашвили будет реабилитирован в постголодный период. Они обсуждают протокол с экс-президентом, — сообщил врач.

Медики составят список посетителей, которые смогут навестить Саакашвили.

Накануне экс-президента доставили на реанимобиле из реанимации тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он должен пройти курс лечения. Перевести политика решил грузинский Минюст.

Ранее медики призвали немедленно отвезти Саакашвили в многопрофильную больницу, потому что существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике эпилепсионного статуса или комы. Политик уже падал в обморок в тюрьме.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.