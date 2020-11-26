Русский язык останется официальным в Киргизии

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Конституционное совещание Киргизии отклонило инициативу лишить русский язык статуса официального. Ранее с этой идеей выступил один из парламентариев.

Конституционное совещание не приняло инициативу. Один из участников совещания заявил, что норму, по которой русский язык является официальным в стране, было решено оставить, — сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Конституционную норму, согласно которой русский язык является официальным в стране, было решено оставить. Проведение референдума по новой конституции киргизские парламентарии предложили совместить с досрочными выборами президента, назначенными на 10 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев накануне выступил с предложением лишить русский язык статуса официального. Политик считает, что нужно создавать условия для использования киргизского языка, поскольку молодёжь перестала на нём разговаривать. По его словам, остальные языки в стране нужно развивать другими законами.

Государственным языком в бывшей республике СССР является киргизский, а русский — язык межнационального общения. Основным населением страны являются киргизы (4 587 430 человек), на втором месте по численности узбеки (918 262), на третьем — русские (352 960), численность других национальностей не превышает 100 тысяч человек.