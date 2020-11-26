В Киргизии могут лишить русский язык статуса государственного

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Член Конституционного совещания Киргизии Садирдин Торалиев выступил с предложением лишить русский язык статуса официального.

Политик считает, что нужно создавать условия для использования киргизского языка, поскольку молодёжь перестала на нём разговаривать. По его словам, остальные языки в стране нужно развивать другими законами.

Нужно создавать условия для развития кыргызского языка, чтобы в будущем его не потерять. В Конституции кыргызский язык должен остаться государственным и языком межнационального общения. Мы привыкли к русскому языку и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть, — цитирует Торалиева «КП-Кыргызстан».

Государственным языком в стране является киргизский, а русский — язык межнационального общения. Основным населением страны являются киргизы (4 587 430 человек), на втором месте по численности узбеки (918 262), на третьем — русские (352 960), численность других национальностей не превышает 100 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума приняла закон о подтверждении иностранцами владения русским языком. Речь идёт о трудовой деятельности, временном или постоянном проживании. Сертификат будет выдаваться на три года для получения разрешения на временное проживание, а бессрочно — для получения вида на жительство.