Госдума приняла закон о подтверждении иностранцами владения русским языком

Нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон, который регулирует вопросы подтверждения иностранцами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.
Теперь требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ устанавливаются в зависимости от цели иностранного гражданина. Речь идёт о трудовой деятельности и временном или постоянном проживании.
При этом срок действия сертификата устанавливается в зависимости от цели его получения. На три года он выдаётся для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, а бессрочно — для получения вида на жительство.
Кроме того, Госдума приняла закон о возможности отзыва маткапитала из накопительной пенсии. Законопроект также разрешает продлевать сроки подачи заявления на распоряжение маткапиталом, если женщина передумала направлять средства на выбранные ранее нужды, сообщал NEWS.ru.