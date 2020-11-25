Госдума приняла закон о подтверждении иностранцами владения русским языком

https://static.news.ru/photo/84f74ba4-2f0e-11eb-851b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон, который регулирует вопросы подтверждения иностранцами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ.

Теперь требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства РФ устанавливаются в зависимости от цели иностранного гражданина. Речь идёт о трудовой деятельности и временном или постоянном проживании.

При этом срок действия сертификата устанавливается в зависимости от цели его получения. На три года он выдаётся для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента, а бессрочно — для получения вида на жительство.

Кроме того, Госдума приняла закон о возможности отзыва маткапитала из накопительной пенсии. Законопроект также разрешает продлевать сроки подачи заявления на распоряжение маткапиталом, если женщина передумала направлять средства на выбранные ранее нужды, сообщал NEWS.ru.