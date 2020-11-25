Дума приняла закон о возможности отзыва маткапитала из накопительной пенсии

https://static.news.ru/photo/9d0d38b8-2f11-11eb-9411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума в последнем чтении приняла правительственный проект закона, предусматривающий возможность отозвать материнский капитал в течение полугода с формирования накопительной пенсии.

Законопроектом предлагается установить срок (6 месяцев после поступления отозванных средств на счёт ПФР), в течение которого владелец государственного сертификата может обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект также разрешает продлевать сроки подачи заявления на распоряжение маткапиталом, если женщина передумала направлять средства на выбранные ранее нужды.

До настоящего времени женщины могут отказаться от использования материнского капитала на формирование накопительной пенсии только до дня назначения пенсии. В правительстве отметили, что полугодичный срок обусловлен временем прохождения процедур, которые сопутствуют оформлению документов о направлении средств материнского капитала.

Как сообщал NEWS.ru, в 2021 году материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 483 882 рублей и до 639 432 рублей на второго ребёнка. Индексация заложена в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно предварительным расчётам, в 2021 году маткапитал могут получить 1,2 млн семей.