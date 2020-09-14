Власти увеличат материнский капитал на первого и второго ребёнка

https://static.news.ru/photo/c1777d14-f698-11ea-bbf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Материнский капитал на первого ребёнка вырастет в 2021 году до 483 882 рублей. О планирующейся индексации на 3,7% рассказали в пресс-службе Минтруда.

Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, — сообщили ТАСС в министерстве.

Если семья ранее получала маткапитал на первого ребёнка, то доплата составит 155 550 рублей, отметили в ведомстве. Индексация заложена в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно предварительным расчётам, в 2021 году маткапитал могут получить 1,2 млн семей.

Как писал NEWS.ru, сертификат на материнский капитал с 15 апреля в РФ оформляется автоматически после рождения ребёнка. Если мать ребёнка оформлена на портале госуслуг, то она получит уведомление о выдаче сертификата в личном кабинете и на телефон, который указан в контактных данных. Если родитель не оформлен на портале госуслуг или по каким-то причинам запись о рождении не попала в Единый реестр ЗАГС, то мать ребёнка должна самостоятельно оформить сертификат в ПФР и МФЦ. Сроки выдачи сертификата уменьшились до пяти дней, а рассмотрение заявлений на получение маткапитала — до 10 дней.