Лукашенко уволил ректоров вузов, чьи студенты участвовали в акциях протеста

https://static.news.ru/photo/aa5dc886-12c2-11eb-9503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых ректоров в трёх крупных вузах республики.

Перестановки в руководстве затронули Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ), Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) и Брестский государственный технический университет (БрГТУ).

Студенты этих высших учебных заведений были замечены как активные участники несанкционированных протестных акций, в большинстве случаев сопровождавшихся массовыми задержаниями.

В последнее время к вузовской жизни приковано немало внимания. Надо полагать, кадровые решения президент принял с целью навести там порядок, — передаёт Telegram-канала «Пул первого».

По информации канала, новым ректором МГЛУ стала Наталья Лаптева, до этого возглавлявшая факультет немецкого языка при университете, БГУКИ — Наталья Карчевская, бывший первый заместитель министра культуры Белоруссии, БрГТУ — Александр Баханович, экс-проректор по учебной работе Белорусского национального технического университета.

Накануне пенсионеры Минска вышли на акцию против президента страны Александра Лукашенко. В 100 метрах от этого протеста прошло аналогичное мероприятие сторонников главы государства. Несколько сотен оппозиционеров с бело-красно-белыми флагами собрались у Красного костёла, эта акция получила название «Марш мудрости». Они направились с площади Независимости вдоль проспекта Независимости к Октябрьской площади. На пути протестующие встретили колонну сторонников Лукашенко и проводили её со свистом и лозунгами «Да здравствует Белоруссия». По оценкам журналистов российского государственного агентства, поддержать власть к зданию правительства пришли около двух тысяч пенсионеров. Многие из них — бывшие силовики, некоторые пришли в форменном обмундировании. Во главе колонны заметили экс-главу КГБ республики Степана Сухоренко.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%, писал NEWS.ru.