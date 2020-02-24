https://static.news.ru/photo/0c2504f8-5707-11ea-8b70-fa163e074e61_660.jpg Сироджиддин Мухриддин и Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Россия окажет Таджикистану содействие в строительстве пяти русскоязычных школ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Образовательные учреждения будут не только возведены, но и полностью оснащены, отметил глава МИДа на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Это станет возможным в рамках ратифицированного Россией межправительственного соглашения.

Мы едины в том, что последовательное наполнение этого соглашения станет эффективным ответом на растущий запрос таджикистанцев на российское образование, — цитирует Лаврова ТАСС.

Министр уточнил, что школы появятся в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде.

Глава российского внешнеполитического ведомства также обратил внимание на углубление двусторонних культурно-гуманитарных и образовательных контактов. В качестве примера он назвал отправку в школы Таджикистана преподавателей из России. Этим начинанием, по словам Лаврова, «заинтересовались и другие страны Центральноазиатского региона».

Ранее министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что работающие в русскоязычных школах учителя пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания. Изменения коснутся учеников начиная с пятого класса, писал NEWS.ru.