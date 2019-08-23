https://static.news.ru/photo/c1388f78-c651-11e9-ab81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РФ намерена возобновить вывоз боеприпасов из непризнанного Приднестровья, свозившихся туда в ходе вывода советских войск из Европы.

С таким предложением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон в своём Facebook по итогам встречи с главой российского Минобороны.

Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровском регионе Республики Молдова, — гласит его сообщение.

Он добавил, что Москва готова предоставить для этого всё необходимое оборудование.

21 августа News.ru писал о том, что премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что правительство не было заблаговременно проинформировано о визите главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Кишинёв. Поэтому его приезд, намеченный на 24 августа, может носить только частный характер.