https://static.news.ru/photo/c07328f6-c411-11e9-865c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что правительство не было заблаговременно проинформировано о визите главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Кишинёв. Поэтому его приезд, намеченный на 24 августа, может носить только частный характер.

«В гости» министра обороны России пригласил его молдавский коллега Павел Войку. Он предложил ему участвовать в мероприятиях, посвященных освобождению республики от фашистских захватчиков.

Господин Шойгу может посетить Республику Молдова с частным визитом, но ваша встреча не может носить официальный характер. Вы не сможете подписать ни одного договора <...> Кроме того, Шойгу не может сопровождать делегация, — разъяснила Санду главе Минобороны Молдавии.

Она попросила Войку впредь соблюдать все процедуры и информировать МИД о подобных инициативах. Санду также попросила министра иностранных дел Николая Попеску пригласить для выяснения всех обстоятельств инцидента посла в России Андрея Негуцу.

Войку был назначен на должность министра обороны 8 июня. Один из первых своих визитов он нанёс в Москву, где обсудил с Шойгу сотрудничество в сфере безопасности. Также он поблагодарил Россию за помощь «в деблокации политического кризиса» и отметил важность партнёрских отношений, писал News.ru.