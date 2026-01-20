Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 13:09

«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ

Член СВОП Климов назвал выход Молдавии из СНГ процессом колонизации Западом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Выход Молдавии из СНГ можно рассматривать как процесс колонизации Западом, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его мнению, республика столкнется с серьезными последствиями, если выберет данный курс.

Ничего сверхъестественного не происходит — это типичная колонизация Молдавии западным неоимпериализмом. Если они пойдут по этому пути, то ничего хорошего их не ждет. Россия идет своим курсом и открыта к сотрудничеству. У нас есть позитивная повестка, но, к сожалению, пока молдавское общество находится под игом этих пришельцев, которые фактически выполняют роль иностранных агентов. Чего уж говорить, если президент Молдавии [Майя Санду] — гражданка другой страны. Какой тут может быть суверенитет? — высказался Климов.

Он отметил, что молдавское руководство действует не в интересах народа. Климов сравнил их с существами, которые следуют заранее заданной программе, рассчитанной на вступление в Евросоюз и НАТО. Член СВОП уточнил, что эти люди всегда получают поддержку не от граждан Молдавии, а от тех, кто живет за границей, и этому активно способствует Альянс.

Потерять возможность, предоставляемую братским российским народом, — равноценно самоубийству для народа Молдавии. Один из соседей (Украина. — NEWS.ru) уже совершил подобное и не знает, что с этим делать. Я бы порекомендовал политическому классу Молдавии обратить внимание на то, что они сейчас уподобляются пассажирам, которые пытаются купить билет на «Титаник», зная, что он уже тонет, — резюмировал Климов.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что МИД страны начал юридические процедуры, направленные на полный выход республики из Содружества Независимых Государств. Ведомство занимается подготовкой документов для расторжения трех ключевых соглашений: учредительного договора СНГ, приложения к нему и устава организации.

СНГ
НАТО
Евросоюз
Молдавия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Телеведущая Борисова рассказала о взаимоотношениях с дочерью
Приморский водитель может нарваться на «уголовку» за непропуск скорой
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего металлический болт
Эксперт рассказал, куда вложить деньги при падении ставок по вкладам
Фон дер Ляйен подтвердила готовность ЕС работать с США по Украине
Погода в Москве в среду, 21 января: ждать ли резкое потепление и ливни
Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе
«Может, не хватает территории»: Лавров о решении Дании отобрать землю у РФ
HR-эксперт рассказала, как изменятся требования к сотрудникам
«Практически война»: в ГД предостерегли Европу от притязаний на Калининград
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Двое мужчин избили человека до смерти и попытались замести следы
В Госдуме поддержали новые меры против дропперов
Гибкая логистика как инструмент управления затратами
Меркачева указала на одну деталь в убийстве 18-летнего юноши в Подмосковье
«Все-таки проснулись»: Лавров раскрыл, кто пробудился в Европе
Родственников пропавшего российского пловца вызвали в Турцию
«Фиаско, тирания». Кто и зачем разваливает ЕС — почему России это невыгодно
Политтехнолог оценил, вырастет ли уровень безработицы
Профессор объяснил, зачем в России хотят создать православный ИИ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.