Выход Молдавии из СНГ можно рассматривать как процесс колонизации Западом, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его мнению, республика столкнется с серьезными последствиями, если выберет данный курс.

Ничего сверхъестественного не происходит — это типичная колонизация Молдавии западным неоимпериализмом. Если они пойдут по этому пути, то ничего хорошего их не ждет. Россия идет своим курсом и открыта к сотрудничеству. У нас есть позитивная повестка, но, к сожалению, пока молдавское общество находится под игом этих пришельцев, которые фактически выполняют роль иностранных агентов. Чего уж говорить, если президент Молдавии [Майя Санду] — гражданка другой страны. Какой тут может быть суверенитет? — высказался Климов.

Он отметил, что молдавское руководство действует не в интересах народа. Климов сравнил их с существами, которые следуют заранее заданной программе, рассчитанной на вступление в Евросоюз и НАТО. Член СВОП уточнил, что эти люди всегда получают поддержку не от граждан Молдавии, а от тех, кто живет за границей, и этому активно способствует Альянс.

Потерять возможность, предоставляемую братским российским народом, — равноценно самоубийству для народа Молдавии. Один из соседей (Украина. — NEWS.ru) уже совершил подобное и не знает, что с этим делать. Я бы порекомендовал политическому классу Молдавии обратить внимание на то, что они сейчас уподобляются пассажирам, которые пытаются купить билет на «Титаник», зная, что он уже тонет, — резюмировал Климов.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что МИД страны начал юридические процедуры, направленные на полный выход республики из Содружества Независимых Государств. Ведомство занимается подготовкой документов для расторжения трех ключевых соглашений: учредительного договора СНГ, приложения к нему и устава организации.