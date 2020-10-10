Рахмон набрал более 90% голосов на выборах президента Таджикистана

https://static.news.ru/photo/0eb3b926-0c51-11eb-a477-fa163e074e61_660.jpg Эмомали Рахмон Фото: Tajikistan's presidential press service/Handout via Xinhua/Global Look Press

Занимавший пост президента Таджикистана последние 28 лет Эмомали Рахмон набрал 90,92% голосов на выборах, которые состоялись в минувшие выходные.

Эмомали Рахмон на президентских выборах в Таджикистане получил 90,92%, — передаёт ТАСС сообщение главы ЦИК страны Бахтиера Худоерзоды.

Он отметил в ходе брифинга Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана, что явка составила 85,39%.

Рахмон возглавляет страну уже 28 лет, это рекорд для стран постсоветского пространства. Для него эти выборы стали пятыми.

На выборах он соперничал ещё с четырьмя кандидатами на пост президента: лидером Коммунистической партии Мироджеем Абдуллоевым, первым лицом Аграрной партии Рустамом Латифзодой, главой Партии экономических реформ Рустамом Рахматзодой и возглавляющим Социалистическую партию Абдухалимом Гаффорзодой.

Накануне NEWS.ru писал, что в Таджикистане по заявлению ЦИК голосование на выборах президента страны завершилось без жалоб и нарушений.