https://static.news.ru/photo/aa220f38-e6a6-11e9-a140-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Верховная рада намерена согласовать с Россией проекты закона об особом статусе Донбасса, заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

Всё, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Раде эти законы, это будет не только решение Верховной рады, но это будет и согласованная с РФ позиция, — отметил политик в интервью телеканалу « 112 Украина ».

По его словам, попытки вынести этот вопрос на референдум могут быть восприняты Москвой как попытка Киева не выполнять свои обязательства. Он считает, что это может привести к срыву всех мирных договорённостей.

«Формула Штайнмайера» представляет собой документ за авторством экс-министра иностранных дел ФРГ, который регулирует порядок местного самоуправления на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подписала «формулу» 1 октября.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что подписание «формулы» не влечёт за собой отказ от Крыма и Донбасса. Глава государства отметил, что местные выборы в Донбассе должны пройти «не под дулами автоматов», а по законам Украины.