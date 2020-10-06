Путин: у Еревана нет вопросов к Москве по союзническим обязательствам

https://static.news.ru/photo/1c4247c6-087b-11eb-8d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе, назвав происходящее трагедией, за которую россияне очень переживают.

В интервью телеканалу «Россия 24» глава государства отметил , что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это всё территории, на которых проживают не чужие для российских граждан люди.

Россия надеется на разрешение конфликта, а сторонам в любом случае следует обсудить прекращение огня, сказал Путин. Президент добавил, что боевые действия ведутся не на армянской территории.

Путин также подчеркнул, что у руководства Армении нет вопросов к России по исполнению союзнических обязательств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что азербайджанские власти посчитали ненужным привлечение для урегулирования конфликта третьей стороны.

7 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.