Путин: у Еревана нет вопросов к Москве по союзническим обязательствам

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе, назвав происходящее трагедией, за которую россияне очень переживают.
В интервью телеканалу «Россия 24» глава государства
Россия надеется на разрешение конфликта, а сторонам в любом случае следует обсудить прекращение огня, сказал Путин. Президент добавил, что боевые действия ведутся не на армянской территории.
Путин также подчеркнул, что у руководства Армении нет вопросов к России по исполнению союзнических обязательств.
Ранее NEWS.ru сообщал, что азербайджанские власти посчитали ненужным привлечение для урегулирования конфликта третьей стороны.
7 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
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