Путин обсудил с Токаевым российскую военную спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудили российскую военную спецоперацию на Украине и вопросы двусторонних отношений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнёрства и сотрудничества в различных областях, — отмечается в заявлении.

Особое внимание Путин и Токаев уделили актуальным вопросам, касающимся экономического положения РФ и Казахстана, а также двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

В пресс-службе казахстанского лидера рассказали, что при обсуждении ситуации вокруг Украины Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

28 февраля состоялась первая встреча представителей России и Украины в Белоруссии. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российская делегация 2 марта ближе к вечеру будет ждать украинскую сторону на месте новых переговоров. В офисе президента Украины подтвердили информацию о проведении встречи.