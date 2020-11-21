Путин назвал авторов текста заявления по Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/6cedf406-2cb4-11eb-999e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил, что авторами текста заявления об условиях урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе были все три подписавшие его стороны.

Мы делали это втроём — я, естественно, президент [Азербайджана Ильхам] Алиев и премьер [Армении Никол] Пашинян, — рассказал Путин в интервью на телеканале «Россия 1».

Президент России подчеркнул, что написать текст заявления «по-другому было невозможно». Он указал, что договорённости фактически заключались между двумя странами — Арменией и Азербайджаном, а Россия выполняла посреднические функции и взяла на себя обязанности по мирному разведению сторон.

Что мы сейчас и делаем, — заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара и Москва в Нагорном Карабахе смогли сделать то, что не получилось у Евросоюза и НАТО, передавал NEWS.ru.

В ночь на 10 ноября Путин, Алиев и Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.