Против Красовского завели еще одно уголовное дело на Украине СБУ завела уголовное дело против Красовского из-за слов об украинских детях

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Журналист Антон Красовский

Служба безопасности Украины (СБУ) завела новое уголовное дело против журналиста Антона Красовского. В ведомстве уточнили, что оно касается его призыва топить и сжигать детей на Украине.

Как отмечает СБУ, это уже второе уголовное дело против журналиста после того, как он он поддержал действия России на Украине в эфире RT.

Инцидент с Красовским произошел в октябре 2022 года. Журналист во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко предложил «топить и сжигать» украинских детей. Лукьяненко его не поддержал, назвав слова экстремистскими, и предложил вместо этого использовать розги. После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян приостановила работу с Красовским, назвав высказывание своего сотрудника «диким и омерзительным». Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова телеведущего, однако в словах журналиста не нашли состава преступления.

Позднее украинский суд заочно приговорил Красовского к пяти годам тюрьмы за то, что он поддерживал действия России на Украине. Журналист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации) и ч. 2 ст. 442 УК Украины (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов).