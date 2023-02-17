Суд на Украине приговорил Антона Красовского к тюремному сроку

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Антон Красовский

Украинский суд заочно приговорил телеведущего Антона Красовского к пяти годам тюрьмы за то, что он поддерживал действия России на Украине в эфире RT и Telegram-каналах, сообщает СБУ. Журналист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенные с использованием средств массовой информации) и ч. 2 ст. 442 УК Украины (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов).

В ходе следственно-оперативных действий собраны обоснованные доказательства вины бывшего директора по вещанию прокремлевского телеканала «Russia Today» Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины, — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что это максимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкциями. В ведомстве сообщили, что в настоящее время украинские спецслужбы знают местоположение Красовского и проводят комплексные мероприятия для привлечения виновного к ответственности.

Инцидент с Красовским произошел в октябре в эфире RT. Журналист во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко: предложил «топить и сжигать» украинских детей. Лукьяненко его не поддержал, назвав слова экстремистскими, и предложил вместо этого использовать розги.

После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян приостановила работу с Красовским, назвав высказывание своего сотрудника «диким и омерзительным». Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова телеведущего, однако в словах журналиста не нашли состава преступления.