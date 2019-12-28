https://static.news.ru/photo/d36f57f2-2a43-11ea-ae12-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

В Минске участники митинга против интеграции с РФ выстроились в живую цепь в центре города.

По данным местных СМИ, протестующие выстроились вдоль проспекта Независимости и взялись за руки. Живая цепь состоит из нескольких десятков человек.

В акции протеста приняли участие лидеры белорусских оппозиционных партий и движений. Длина цепи — 300 метров, хотя организаторы ожидали, что будет не менее одного километра. За тем, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть, следили сотрудники ГАИ. В данный момент митинг завершился.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице Франции совместный марш профсоюзов и «жёлтых жилетов» перерос в массовые беспорядки.