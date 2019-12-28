В столице Франции совместный марш профсоюзов и «жёлтых жилетов» перерос в массовые беспорядки.
На улице перед выставочным центром имени Жоржа Помпиду протестующие развели большой костёр. Полиция начала разгонять толпу. Это повлекло столкновения манифестантов со стражами правопорядка.
Полиции удалось прервать колонну протестующих. Участники акции протеста выстроили баррикады из металлических ограждений. Полицейские применяют против них дубинки и слезоточивый газ,
Ранее NEWS.ru писал о том, что во Франции работники системы общественного транспорта 28 декабря продолжили свою забастовку.
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