Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киевский градоначальник Виталий Кличко принял участие в торжественной церемонии открытия Шулявского путепровода в центре столицы Украины. Видеозапись мэр города опубликовал в Facebook.

Часть моста обрушилась два года назад. После этого мост восстанавливали. Кличко первым проехал по Шулявскому путепроводу после реконструкции и сделал это на квадроцикле. Мы успели открыть движение, как и обещали,...