Протасевич заявил, что уважает Лукашенко

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Задержанный в минском аэропорту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в разговоре с журналистом телеканала ОНТ заявил, что с уважением относится к белорусскому президенту Александру Лукашенко, несмотря на то что критически о нём высказывался.

Протасевич сказал, что не будет скрывать тот факт, что он часто критиковал политика. По словам журналиста, раньше ему казалось, что для этого были свои причины.

Потом задержанный ответил на вопрос, уважает ли он Лукашенко.

Безусловно, — подчеркнул Протасевич.

Ранее он признал свою вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии, которые прошли после президентских выборов в прошлом году.

Также Протасевич назвал имена тех, кого считает также причастными к координации протестов в Белоруссии. В этот своеобразный «список Протасевича» вошли люди, причастные к NEXTA, в частности главред канала Степан Путило. К тому же в некий секретный чат входили Ян Рудик, Франек Вечорко и не только. Последний, как заявил Протасевич, мог просто написать в чат сразу конкретные тезисы, по которым редакция должна была работать.

Кроме того, оппозиционер назвал причастными к указанным деяниям белорусского политолога Артёма Шрайбмана, блогера Эдуарда Пальчиса и ещё нескольких известных человек.